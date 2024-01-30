MSB: 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."