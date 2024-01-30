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Ağrı’da 21 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Ağrı’da 21 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Ağrı’da çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekiplerince hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kamu malına zarar verme suçlarından 21 yıl 10 ay 2 gün hapis cezası bulunan A.Z isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yeri tespit edilen şahsın yakalanması için yapılan operasyon sonucunda yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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