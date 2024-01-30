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Şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine duvar yıkıldı

Şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine duvar yıkıldı

Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir kısmı yıkılan ve kullanılmayan evin duvarı, park halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı.

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Edirne'de sabah saatlerinde başlayan rüzgar, zaman zaman etkili oluyor. Rüzgarın etkili olduğu anlarda Edirne'nin Meydan Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren olay yaşandı. Sahibi tarafından bir kısmı yıktırılan, bir kısmı ise yıkılmayan kullanılmayan evin duvarı, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Gürültüyle birlikte sokağa çıkan mahalle sakinleri, araçta mahsur kalan olup olmadığını kontrol etmek için aracın başına koştu. Araçta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Otomobilde hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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