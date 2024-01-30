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MSB, 'Ansızın vurmaya devam' başlığıyla duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MSB, 'Ansızın vurmaya devam' başlığıyla duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

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