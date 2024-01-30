Hasta ve doktor kılığına girip hastaneye sızdılar, insanları acımasızca katlettiler
İsrail güçleri, Batı Şeria'da doktor ve hasta kılığına girerek hastane bastı. Baskında hastanede tedavi gören 3 Filistinli öldürüldü. İsrail, ölen kişilerin Hamas üyesi olduğunu iddia etti. İsrail askerlerinin hemşire kostümü ve doktor önlüğüyle hastaneye girdiği anlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine baskın gerçekleştirdi.
İsrail askerleri, baskında hastanedeki 3 Filistinliyi öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğu belirtildi. Öldürülenlerin, Muhammed ve Basil Eymen el-Gazavi ile Muhammed Velid Celamine olduğu kaydedildi.