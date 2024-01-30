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Soğuk havaya aldırış etmeden donmuş göle girdi

Soğuk havaya aldırış etmeden donmuş göle girdi

Bolu'nun Sarılan Yaylası'nda soğuk havaya aldırış etmeden donmuş göle giren vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı. Göle giren vatandaşın o anlarını kayda alan doğasever, "Biz montlarla o havada zor dururken onun göle girmesi efsaneydi" dedi.

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Bolu’nun Sarıalan Yaylası’nda hava sıcakları düşmesiyle Sarıalan mevkiinde bulunan göl buz tuttu. Sarıalan Yaylası’nın muhteşem manzarası dron ile havadan görüntülendi. Görüntüleri çeken doğasever öğretmen Gökhan Bilen, Sarıalan Yaylası’nda Berk Arıkan ile karşılaştı. Arıkan’ın buz tutan göle girdiğini gören Gökhan Bilen video çekmek için aracından indi. Gökhan Bilen, hava sıcaklığının da eksi derecelerde bulunduğu Sarıalan Yaylası’nda göle giren Berk Arıkan’ın o anlarını görüntüledi. Soğuk havaya aldırış etmeden suya giren Berk Arıkan’ın görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"Biz onun kadar cesaretli değildik"
Gökhan Bilen, "Doğa içerikli videolar çekiyorum. Asıl mesleğim öğretmenlik. Aslında o gün niyetimiz, dronla güzel doğa videoları çekmekti. O esnada donmuş göl üzerinde yürüyen Berk Arıkan ile karşılaştık. Video çekmek istedik. Berk Arıkan da göle gireceğini söyledi. Onun üzerine göle girdiği anları kayda aldık. Hava soğuktu. Bize de tavsiye etti göle girmeyi. Biz onun kadar cesaretli değildik. Kayak sporu yapıyormuş kendisi. Hava gerçekten çok soğuktu. Biz montlarla o havada zor dururken onun göle girmesi efsaneydi" dedi.

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