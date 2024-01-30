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Diyarbakır'da 1,5 yaşındaki çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da 1,5 yaşındaki çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesine bağlı kırsal Sarmaşık Mahallesinde evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay Eğil'in kırsal Sarmaşık Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi sobayı yakıp içeride 1,5 yaşında çocuk ile 2 aylık bebeğin olduğu evden dışarı çıktı.

Evde çıkan yangın sonucu 1,5 yaşındaki çocuk, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının meydana geldiği evde ise maddi hasar oluştu.

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