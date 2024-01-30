İY Parti'den CHP'ye suçlama! CHP'li belediyelerden anlaşmalı şirkete baskı geldi billboardlar asılamadı

İYİ Parti, CHP'li belediyelerin baskısı nedeniyle seçim afişlerinin asılamadığını öne sürdü. Partiden yapılan açıklamada "Biz iktidarın kendisine boyun eğmedik, taklidine hiç eğmeyiz! Elinizden geleni ardınıza koymayın!" denildi.

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14 Mayıs seçimlerinin ardından ittifakı sonlandıran İYİ Parti ile CHP arasında yeni bir gerilim yaşanıyor.

İYİ Parti Genel Merkezi, CHP'li belediyeleri 31 Mart yerel seçim afişlerini engellemekle suçladı.

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada hazırladıkları afişlerin yer alacağı billboardların, CHP'li belediyelerin anlaştıkları şirkete yaptığı baskı nedeniyle boş kaldığı belirtildi.

"Elinizden geleni ardınıza koymayın!"

Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız; Normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz.

Ama ne yazık ki; billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış... Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş.

Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar… Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar... İYİ Parti olarak biz 6 yıldır; birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik. Ama bu sefer ne öğrendik biliyor musunuz?

Ülkemizde, milletimizin vermiş olduğu yetkiyle elde ettiği kaynakları, bir korku aracı olarak kullanma anlayışı sadece iktidarın şahsına münhasır değilmiş... İktidarın kurmuş olduğu istibdat rejimiyle sözde mücadele eden ana muhalefet partisi; İktidarın baskıcı taktiklerini kopyalayan, kötü bir taklidine dönüşmüş...

Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış... Nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış... İşte bu vesileyle tüm ilgililere duyurulur: Biz iktidar eliyle uygulanan sansüre direndik, belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz! Biz iktidarın kendisine boyun eğmedik, taklidine hiç eğmeyiz! Elinizden geleni ardınıza koymayın! Aziz Türk Milleti'nin takdirine sunarız…"