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Kredi kartı kullananlara bankalardan uyarı! Sakın bu işlemleri yapmayın

Kredi kartı kullananlara bankalardan uyarı! Sakın bu işlemleri yapmayın

Kredi kartı kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler gerçekleştirilirken harcama alanları ile ilgili önemli değişliklere gidildi. Düzenlemeye uymayanların kredi kartı kullanımının engelleneceği belirtildi.

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Bankalardan bu ay müşterilerine kredi kartı harcamaları konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve getirilmesinden ardından enflasyonla mücadele kapsamında bireysel harcamaların ve kredi kartı kullanımının azaltılması noktasında çalışmalar gerçekleştirildi. Nakit avans konusunda sınırlamaya giden Bakanlık bu konuda son düzenlemesini kredi kartları kullanım alanı özelinde gerçekleştirdi.

Bankalar uyardı: Kartınız kapatılabilir 

Düzenleme kapsamında kredi kartıyla döviz, altın, kripto varlık alımları yasaklanırken bu yasağa uymayan vatandaşların kredi kartı kullanımının engelleneceği ifade edildi.

Bazı bankalar bu ay müşterilerine gönderdikleri kart ekstrelerinde, “Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir” uyarısında bulundu.

Bu düzenlemelerin dışında kredi kartı kullanımına ilişkin yeni değişikliklerin yapılması bekleniyor. Bankacılık kaynakları, bu kapsamda kredi kartı faiz oranlarında düzenleme, taksit sınırlaması ya da kişinin kredi kartıyla harcayabileceği tutarlara sınırlama getirilebileceğini ifade ediyor.

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