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Ünlü yönetmen Birsen Kaya hayatını kaybetti!

Ünlü yönetmen Birsen Kaya hayatını kaybetti!

Türkiye'nin ilk kadın yönetmeni Birsen Kaya, hayatını kaybetti. Kaya’nın acı haberini yönetmen ve yapımcı Biket İlhan duyurdu.

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Yönetmen, senarist ve yapımcı Birsen Kaya 81 yaşında hayata veda etti. Kaya'nın vefat haberini yönetmen ve yapımcı Biket İlhan sosyal medya hesabından duyurdu.

İlhani "Avantür filmleriyle tanınan ilk kadın yönetmenlerimizden Birsen Kaya'yı kaybettik. Halit Refiğ'in asistanlığını yaparak başladığı sinema serüveninde 15 filmle imza atmıştır. Geçmiş yıllarda Adana Altın Koza Film Festivali'nde buluşmuştuk. Yönetmenlik yaptığı yılları anlatmıştı, o zor şartlarda yaratılan mucizeleri... Huzur içinde uyusun değerli arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

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