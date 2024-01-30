Yargıtay'ın Can Atalay kararı Meclis'te okundu! Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili kararı Meclis'te. Kararın Meclis'te okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın milletvekillliği düşürüldü.

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Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'teydi ve son dakika haber geldi.

Türkiye İşçi Partisi'nden aday olan ve Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Can Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Mahkeme kararının okunması sonrası Meclis'te tansiyon yükseldi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararı Meclis gündemine alındı. CHP milletvekillerinin verdiği önerge üzerine kapalı oturuma geçildi. Ancak iç tüzük gereği önerge, kapalı oturumda ele alındı. Ret kararı üzerine yeniden açık oturuma geçildi.

Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Dava süreci

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

AYM'den hak ihlali kararı

Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı. Ayrıca AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Milletvekilliğinin düşmesi nasıl olur?

Milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili hükümler, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nde yer alıyor. Bir milletvekilinin seçilmeye engel bir suçtan hüküm giydiğine ilişkin kesinleşen mahkeme kararı hakkında TBMM Başkanlığına gelen tezkere, Genel Kurulda okunduğu anda milletvekilliği düşüyor.

Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yapılan ikinci başvuruda yüksek mahkeme, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

"Anayasa'nın 148. maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkının, daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması suretiyle ihlal edildiği" sonucuna varan Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece alınan karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.