BIST 8.474
DOLAR 30,35
EURO 32,91
ALTIN 1.990,88
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Gazze planı belli oldu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant açıkladı

İsrail'in Gazze planı belli oldu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sona erdiğinde işgal altındaki Batı Şeria’da olduğu gibi “askeri kontrolü” ellerinde tutacaklarını belirtti.

Abone ol

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Gallant, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin meclis dışişleri ve savunma komitesine bilgi verdi.

İsrail’in Gazze’deki saldırıları bittiğinde “Hamas’ın bölgeyi kontrol etmeyeceğinin tamamen açık olduğunu” iddia eden Gallant, “İsrail (Gazze’yi) askeri olarak kontrol edecek ama sivil anlamda kontrol etmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de işgal altındaki Batı Şeria’da olduğu gibi faaliyet göstermeyi amaçladıklarını belirten Gallant, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürmesine atıfta bulunarak, "Askeri operasyon özgürlüğünden konuşurken, bu gece Cenin'de olanlara bakın." dedi.

Gallant, Batı Şeria’da “en üst düzeyde askeri operasyon özgürlükleri” olduğunu ancak bölgeyi sivil olarak kontrol etmediklerini, bunun zaman alsa da Gazze’de de “başarılabilir” olduğunu savundu.

Cenin'de bulunan İbni Sina Hastanesine 30 Ocak sabaha karşı sivil kıyafet, doktor ve hemşire önlüğü giyerek giren yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubu, 3 Filistinliyi susturucu silahlarla öldürmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü!
TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü!
Ünlü iş adamına trafikte silahlı saldırı
Ünlü iş adamına trafikte silahlı saldırı
Samsun'da kız arkadaşı için 'intihar' dedi, cinayet çıktı: 20 yıl ceza aldı
Samsun'da kız arkadaşı için 'intihar' dedi, cinayet çıktı: 20 yıl ceza aldı
İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan BAZEDER'i ziyaret
İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan BAZEDER'i ziyaret
Kredi kartı kullananlara bankalardan uyarı! Sakın bu işlemleri yapmayın
Kredi kartı kullananlara bankalardan uyarı! Sakın bu işlemleri yapmayın
İY Parti'den CHP'ye suçlama! CHP'li belediyelerden anlaşmalı şirkete baskı geldi billboardlar asılamadı
İY Parti'den CHP'ye suçlama! CHP'li belediyelerden anlaşmalı şirkete baskı geldi billboardlar asılamadı
Evinde dengesini kaybedip düştü, hayatını kaybetti
Evinde dengesini kaybedip düştü, hayatını kaybetti
Ağrı’da 21 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
Ağrı’da 21 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
İlaç fabrikasında temizlik yapan genç hayatını kaybetti
İlaç fabrikasında temizlik yapan genç hayatını kaybetti
RAMS Başakşehir, Olivier Kemen'i kadrosuna kattı
RAMS Başakşehir, Olivier Kemen'i kadrosuna kattı
Uşak’taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uşak’taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
MSB, 'Ansızın vurmaya devam' başlığıyla duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, 'Ansızın vurmaya devam' başlığıyla duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi