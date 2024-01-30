İsrail'in Gazze planı belli oldu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sona erdiğinde işgal altındaki Batı Şeria’da olduğu gibi “askeri kontrolü” ellerinde tutacaklarını belirtti.

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The Times of Israel gazetesinin haberine göre Gallant, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin meclis dışişleri ve savunma komitesine bilgi verdi.

İsrail’in Gazze’deki saldırıları bittiğinde “Hamas’ın bölgeyi kontrol etmeyeceğinin tamamen açık olduğunu” iddia eden Gallant, “İsrail (Gazze’yi) askeri olarak kontrol edecek ama sivil anlamda kontrol etmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de işgal altındaki Batı Şeria’da olduğu gibi faaliyet göstermeyi amaçladıklarını belirten Gallant, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürmesine atıfta bulunarak, "Askeri operasyon özgürlüğünden konuşurken, bu gece Cenin'de olanlara bakın." dedi.

Gallant, Batı Şeria’da “en üst düzeyde askeri operasyon özgürlükleri” olduğunu ancak bölgeyi sivil olarak kontrol etmediklerini, bunun zaman alsa da Gazze’de de “başarılabilir” olduğunu savundu.

Cenin'de bulunan İbni Sina Hastanesine 30 Ocak sabaha karşı sivil kıyafet, doktor ve hemşire önlüğü giyerek giren yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubu, 3 Filistinliyi susturucu silahlarla öldürmüştü.