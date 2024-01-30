Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı.Abone ol
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunması sırasında bazı milletvekilleri divan kürsüsüne yürüyerek TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlattı.
CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ
Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay kararının Meclis'te okunmasıyla birlikte Atalay'ın vekilliği düşürüldü.
KÜRSÜYE ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATTILAR
Kararın okunduğu esnada TBMM Genel Kurulu karıştı. Muhalefet milletvekilleri karar okunduğu sırada Meclis kürsüsüne yürüdü. Bazı vekiller ise tepkilerini kürsüye Anayasa kitapçığı fırlatarak gösterdi.