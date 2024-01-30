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İran, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff, ülkesinin İran'a karşı yeni yaptırım kararı alması nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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İran Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Shercliff'in "İngiltere'nin İran’a yönelik asılsız suçlamalarının" ardından bakanlığa çağrıldığını ve Tahran’ın güçlü protestosunun kendisine iletildiğini açıkladı.

İngiltere’nin yeni yaptırım kararının bu ülkenin "İran’a yönelik yıkıcı eylemlerinin son halkası" olarak değerlendirildiği açıklamaya göre, Tahran Londra'nın yaptırım kararını "şiddetle" kınadı.

İngiliz Büyükelçisi de Tahran'ın tutumunu Londra'ya ileteceğini belirtti.

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