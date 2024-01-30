Hamas ile İsrail, Mısır'da ateşkes için görüşecek

Hamas heyeti, yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir araya gelecek.

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İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını ve kaçırılan rehineleri bahane ederek Gazze'de adeta soykırım ve büyük bir yıkım yaşatıyor.

İsrail ve Filistin arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken, yeni bir gelişlme daha yaşandı.

Hamas heyeti, İsrail ile Mısır'da görüşecek

Hamas heyeti yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir araya gelecek.

Adı açıklanmayan bir Mısırlı yetkiliye dayandırılan haberlerde görüşmede, ateşkesin süresi ve Filistinli mahkumlara odaklanılacağı ifade edildi.

İslami Cihad: "Ateşkes garanti olmadan mutabakatta yer almayız"

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, Gazze'de kapsamlı bir ateşkesi garanti altına almadan İsrail'le herhangi bir mutabakatta yer almayacaklarını açıkladı.

Hareketin Telegram hesabından yapılan açıklamada Nehale, ABD'nin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi yönünde bir girişimde bulunduğu yönünde İsrail basınında yer alan iddialara dikkati çekti.

Nehale, Gazze'de kapsamlı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesini, bölgenin yeniden imarı ve Filistin halkının haklarını garanti altına almayan herhangi bir mutabakatta yer almayacaklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.

Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle, Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.