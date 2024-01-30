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İsveç'te başörtüsünün çıkarılması istenen Müslüman kadına tazminat

İsveç'te başörtüsünün çıkarılması istenen Müslüman kadına tazminat

İsveç'te sağlık kontrolü esnasında başörtüsünün çıkarılması istenen Müslüman bir kadına, ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle 6 bin 200 avro tazminat ödenmesine karar verildi. Açıklamada, "kadının dini ayrımcılığa maruz kaldığı" vurgulandı.

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İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Uppsala kentinde boyun ağrısı şikayetiyle bir sağlık merkezine başvuran ismi paylaşılmayan Müslüman kadından doktor başörtüsünü çıkarmasını istedi.

"Kadının dini ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ettik"

Kadının 22 Mart 2023'te maruz kaldığı ayrımcılık olayını ombudsmana taşıdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doktor kadının başörtüsü ile ilgili olmayan rahatsızlığına rağmen kadının başörtüsünü çıkartmasını istemesinden dolayı dini ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ettik. Sağlık merkezinin bağlı bulunduğu Uppsala Belediyesinin söz konusu kadına 6 bin 200 avro tazminat ödemesine karar verdik."

Uppsala Belediyesi de karar hakkında açıklama yapmayacağını bildirdi.

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