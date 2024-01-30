Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza'dan İslam alemine çağrı!

Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza, İslam ve Arap ülkelerinin yöneticilerine çağrıda bulunarak, "En büyük sorgu gününde Allah'a ne diyeceksiniz?" dedi.

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İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

'En büyük sorgu gününde Allah'a ne diyeceksiniz?'

Kudüs Tugayları sözcüsü Ebu Hamza İslam ve Arap ülkelerinin liderlerine, "İslam ve Arap ülkelerinin yöneticilerine ve halklarına diyoruz ki: En büyük sorgu gününde Allah'a ne diyeceksiniz? Biz orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık ama Filistin'e yardım edemedik. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir mi diyeceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.

'Netanyahu'nun savaşı sürdürme tehditleri işe yaramayacak'

Ebu Hamza, "Sabırlı ve güçlü halkımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz. Netanyahu'nun savaşı sürdürme tehditleri işe yaramayacak. Düşmana ve esirlerin ailelerine diyoruz ki: Gazze'nin kumlarını arasanız bile, direnişin kararı olmadan esirleriniz size geri dönmeyecektir." dedi.

İslami Cihad: Herhangi bir mutabakatta yer almayacağız

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, Gazze'de kapsamlı bir ateşkesi garanti altına almadan İsrail'le herhangi bir mutabakatta yer almayacaklarını açıkladı.

Nehale, Gazze'de kapsamlı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesini, bölgenin yeniden imarı ve Filistin halkının haklarını garanti altına almayan herhangi bir mutabakatta yer almayacaklarını belirtti.