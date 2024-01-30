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Netanyahu: İsrail Gazze'den çekilmeyecek

Netanyahu: İsrail Gazze'den çekilmeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını içeren yeni bir esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceğini açıkladı.

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ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden İsrail-Filistin görüşmeleri sırasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, basında yer alan yeni bir esir takası anlaşmasıyla ilgili haberlere değindi.

"İsrail ordusu Gazze'den çekilmeyecek"

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden birinde konuşan Netanyahu, İsrail'in "tam bir zafer" elde etme kararlılığını vurgulayarak, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini belirtti.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini ve binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmayacağını açıkladı, böyle bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Taraflar Paris’te bir araya gelmişti

İsrail, ABD, Katar ve Mısır arasında 28 Ocak’ta Fransa’nın başkenti Paris’te İsrail-Filistin arasındaki yeni bir esir takası anlaşması için toplantı yapılmıştı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantı yapıcı olarak nitelendirilmiş, "Tarafların bu hafta ek toplantılarda tartışacağı önemli boşluklar hala var" denilmişti.

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