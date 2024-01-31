Cem Küçük'ten olay Can Atalay çıkışı! 'Hukuk açısından garabet bir karar'

Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay kararı okunarak düşürüldü. Cem Küçük, canlı yayında "Dün yanlış bir karar verildiğini söyleyelim. Hukuk açısından garabet bir karar" dedi.

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Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası Cem Küçük'ten dikkat çeken bir itiraz geldi. Bireysel başvuru ve yeniden yargılanma hakkını AK Parti'nin getirdiğini hatırlatan Cem Küçük, Meclis'in verdiği karar için "Ben bu kararı yanlış buluyorum, AK Parti açısından da yanlış buluyorum, hukuk açısından da. Hukuk açısından garabet bir karar." dedi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hatırlattı

"Bana göre Can Atalay milletvekili olarak kalmalıydı" diyen Cem Küçük şöyle devam etti: "Hoşumuza gitse de gitmese de Anayasa Mahkemesi'nin kararları nihaidir. Anayasa Mahkemesi'nin yetki gaspı yaptığı muhakkak. Can Atalay ile aynı maddeden yargılanan DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklandıktan sonra milletvekilliğine geri dönmesi var. Mahkeme burada kişiye göre karar verdi."

Can Atalay'a özel bir şey var!

AK Parti'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğine geri dönmesine itiraz etmediğini belirten Cem Küçük, "Burada Can Atalay'a özel bir şey var. Meclis'te Can Atalay'dan daha ağır suçlardan ceza alanlar var. AK Parti neden onları Genel Kurul'a getirip kararları okumadı" ifadelerini kullandı. "Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin üzerinde değil! Anayasa Mahkemesi'nin kararları nihai!" diyen Cem Küçük şöyle devam etti:

Yarın AK Parti'li vekil için aynısı olursa!

"Ben onu tanımıyorum diyemezsiniz. Şöyle örnekler veriliyor; 'Yarın bir gün Fethullah Gülen de milletvekili olursa ne olacak' deniliyor. Yarın bir gün Yargıtay, AK Partili ya da MHP'li siyasetçi hakkında da 'Anayasal Düzen' deyip 'milletvekili olamaz' derse ne olacak peki! 10 sene sonra mesela! O zaman Yargıtay'ın verdiği kararı kim denetleyecek? Fethullah Gülen vekil olursa deniliyor. Peki, Yargıtay yarın bir gün AK Partili bir siyasetçi hakkında olumsuz karar verirse ne olacak?"

'Hukuk açısından garabet bir karar'

"AYM, Yargıtay'ın alt mahkemenin sahasına girip onların alanında görevden vazife çıkardı." diyen Cem Küçük, "Yanlış yaptı. AYM kararları nihai kararlardır. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı uygulanmadı. Dün yanlış bir karar verildiğini söyleyelim. Hukuk açısından garabet bir karar" dedi.