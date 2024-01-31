İstanbul anketi! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? MEDAR anketinden çarpıcı sonuçlar...

MEDAR anketine katılanların yüzde 40,67'si Murat Kurum derken, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40,35 ile ikinci sırada yer aldı. Diğer sıralama ise yüzde 5,34 ile DEM Parti adayı, yüzde 4,22 ile İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu, yüzde 3,13 ile Yeniden Refah Partisi adayı olarak gerçekleşti.