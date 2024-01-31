İstanbul anketi! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? MEDAR anketinden çarpıcı sonuçlar...
MİDAR Araştırma şirketinin İstanbul anketinin sonuçları açıklandı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'un başa baş olduğu görülen MEDAR anketinde İYİ Parti, DEM Parti ve Yenide Refah adayları birbiriyle yarıştı... İşte MEDAR anketinden çarpıcı sonuçlar..
MEDAR araştırma şirketinin yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul'da 3 bin kişi ile yaptığı anketin sonuçlarına göre, AK Parti’nin adayı Murat Kurum yüzde 40,67 ile ilk sırada, CHP’li Ekrem İmamoğlu da yüzde 40,35 ikinci sırada yer aldı.
MEDAR'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 Seçim Anketi" sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anket, İstanbul'da 18 yaş ve üstü 1479’u kadın, 1539’u erkek toplam 3018 denekle yapıldı. 22-25 Ocak tarihleri arasında CATI metoduyla yapılan ankette, katılımcılara "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hangi adayı desteklemeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Seçenekler arasında AK Parti ve MHP adayı Murat Kurum, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi adayı gösterildi. Yüzde 18,32 oranındaki kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuca göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum yarışı önde götürüyor.
MEDAR anketine katılanların yüzde 40,67'si Murat Kurum derken, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40,35 ile ikinci sırada yer aldı. Diğer sıralama ise yüzde 5,34 ile DEM Parti adayı, yüzde 4,22 ile İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu, yüzde 3,13 ile Yeniden Refah Partisi adayı olarak gerçekleşti.