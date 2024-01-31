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Fatih Erbakan, AK Parti ile ittifak görüşmelerini sonlandırdı! Ankara ve İstanbul'da aday gösterecek...

Fatih Erbakan, AK Parti ile ittifak görüşmelerini sonlandırdı! Ankara ve İstanbul'da aday gösterecek...

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara dahil 10 büyükşehirde kendi adaylarına destek istediği Yeniden Refah Partisi ile uzlaşı sağlanamadı. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AK Parti ile yürütülen ittifak görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu. Yeniden Refah İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmaya hazırlanıyor.

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Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile yürütülen ittifak görüşmelerini sonlandırdı. Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın ve yerel seçimlere ilişkin alınan diğer kararların Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından cuma günü paylaşılacağı belirtildi.

Cuma günü basın toplantısı var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarının sonucu, Yeniden Refah Partisi’nin görüş ve yaklaşımı, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından İstanbul’da düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklanacak" dedi.

Ankara ve İstanbul kararı...

Kılıç, alınacak kararın ve atılacak adımların Türkiye için hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi. Yeniden Refah Partisi'nin ittifakla ilgili vereceği kararın, İstanbul ve Ankara seçimlerinde oldukça belirleyici olması bekleniyor. YRP yönetimi ve taban İstanbul ve Ankara'da aday çıkarılması için bastırıyor. 

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