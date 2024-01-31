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İstanbul'da kilise saldırısında kullanılan araç bulundu! Soruşturmada yeni ayrıntılar...

İstanbul'da kilise saldırısında kullanılan araç bulundu! Soruşturmada yeni ayrıntılar...

İSTANBU Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği İtalyan Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı Polonya plakalı araç, Beylikdüzü'nde plakası sökülmüş ve terk edilmiş halde bulundu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmayı sürdürüyor. Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olaydan sonra kaçtığı yabancı plakalı otomobilin bulunmasına yönelik çalışma yapan ekipler, saha ve güvenlik kamerası kayıtları incelemelerine devam etti.

Plakasını söküp terk ettiler

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, olayda kullanılan otomobili Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri otomobili incelemeye aldı. Araç bulunduğu sırada plakalarının sökülmüy olduğu görüldü. 

Kar maskeleri bulundu, silahlar kayıp

Zanlıların dijital materyallerinin de incelemesi sürüyor. Teröristlerin haberleşme için özel bir uygulama kullandıkları belirlendi. Zanlılar arasındaki mesajlaşmalar çözülmeye çalışılıyor. 

Operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.

Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadığı belirtildi. 

Şüphelilerin sorgusu sürüyor

Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

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