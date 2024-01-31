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Geçen yıl 3 bin 744 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl 3 bin 744 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yakalananlardan 3 bin 744'ünün tutuklandığı, 1479'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vizesi, vize muafiyeti veya ikamet süresi biterek, düzensiz göçmen durumuna düşen, 371 bin 433 kişinin düzensiz göçle kararlı mücadele sonucu kendiliğinden ülkeden çıkış yaptığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"82 bin Suriyeli, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. 223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlarımızda kurduğumuz Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri ile Milli Savunma Bakanlığımızın kararlı ve hassas çalışmaları neticesinde sınırlarımızdan girişi engellendi. 254 bin düzensiz göçmen, yaptığımız operasyonlar, mobil göç araçlarımız ve kararlı/tavizsiz çalışmalarımız sonucu yakalandı. Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz."

Operasyonları düzenleyen jandarma, polis, sahil güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin enselerinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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