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Benzine gece yarısı zam geliyor! 31 Ocak 2024 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları...

Benzine gece yarısı zam geliyor! 31 Ocak 2024 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle (bu gece yarısı) kallavi zam geliyor. Benzinin litresi 40 liraya dayanacak. İşte 31 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

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Benzin ve motorine üst üste zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısı yine zam var. Benzin ve motorin fiyatlarında 31 Ocak 2024 sabahında herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Gece yarısı 95 kuruş zamlanacak

Ancak 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da 38,34 liradan satılan benzin 39.29 liradan satılmaya başlanacak. 

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 38,28 TL
Motorin fiyatı: 41,60 TL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 38,36 TL
Motorin fiyatı: 41,67 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 39,03 TL
Motorin fiyatı: 42,40 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 39,22 TL
Motorin fiyatı: 42,59 TL

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