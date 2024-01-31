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CHP ve Zafer Partisi itiraz etti! YSK kararını verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP ve Zafer Partisi itiraz etti! YSK kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve Zafer Partisinin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine itirazını reddetti.

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Edinilen bilgiye göre, iki partinin ayrı ayrı gönderdiği itiraz dilekçelerini ele alan YSK, itirazları reddetti.

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için YSK Başkanlığında 27 Ocak Cumartesi günü parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapılmıştı ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlenmişti.

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