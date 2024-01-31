Kuvvetli fırtına şantiye alanındaki çatıları uçurdu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, inşaat alanındaki ofislerin çatılarını uçurdu. Çatıların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken 2 araçta yaralandı.

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Hatay’da bugün olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde inşaat alanında kuvvetli fırtına sebebiyle prefabrik ve konteyner ofislerin çatıları zarar gördü. Kuvvetli fırtına nedeniyle uçan çatılar, park halindeki 21 BK 442 plakalı FORD transit marka bir kamyonet ve bir otomobilin otomobilin üzerine düştü. Ofislerin çatılarının zarar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı. Kuvvetli fırtınanın zarar verdiği inşaat alanında, çatıları kaldırma ve arabaları kurtarma çalışmaları devam ediyor.