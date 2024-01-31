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358 lüks aracın ithalatında "sahte fatura" usulsüzlüğü!

358 lüks aracın ithalatında "sahte fatura" usulsüzlüğü!

Ticaret Bakanlığı, 530 milyon lira değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgelerle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığınca yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, Bakanlık müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında, düşük kıymetli sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR dolaşım belgeleri kullanılarak 358 lüks aracın ülkeye sokulduğu tespit edildi.

Soruşturma raporlarıyla bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve kişiler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunularak araçlara el konulması ve müsaderesi talep edildi.

Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 milyon lira tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidildi.

Öte yandan açıklamada, Bakanlığın lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürürken kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

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