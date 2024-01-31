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Türk Hava Yolları (THY) bazı Almanya seferleri iptal edildiğini duyurdu!

Türk Hava Yolları (THY) bazı Almanya seferleri iptal edildiğini duyurdu!

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'daki havalimanlarında görevli personellerin yapacağı grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. THY'den yapılan açıklamada, "1 Şubat Perşembe günü Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle aşağıdaki seferler iptal edilmiştir'' denildi.

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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'daki havalimanlarında görevli personellerin yapacağı grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'daki havalimanlarında görevli personellerin yapacağı grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İptallere ilişkin THY'den yapılan açıklamada, "1 Şubat Perşembe günü Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle aşağıdaki seferler iptal edilmiştir. Güvenlik personeli grevi nedeniyle iptal edilen seferler: TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1662 Hamburg-İstanbul ,TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg, TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen,TK 1726 Berlin-İstanbul ,TK 1724 Berlin-İstanbul ,TK 1722 Berlin-İstanbul ,TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen. Yer hizmetleri personeli grevi nedeniyle iptal edilen seferler: TK 1337 İstanbul-Leipzig, TK 1338 Leipzig-İstanbul" denildi.

THY
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