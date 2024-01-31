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NBA'de Furkan Korkmaz'ın 19 sayı attığı maçta 76ers, Warriors'a kaybetti

NBA'de Furkan Korkmaz'ın 19 sayı attığı maçta 76ers, Warriors'a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 19 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers, Golden State Warriors'a 119-107 yenildi.

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NBA'e 5 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry'nin 37 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle yıldızlaştığı maçta 76ers'ı yenerek 20. galibiyetini aldı. Ev sahibi Warriors'ta Jonathan Kuminga 26 ve Andrew Wiggins 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Üst üste 4. olmak üzere 17. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Tobias Harris, 26 sayıyla takımının en skoreri oldu. Furkan Korkmaz'ın 19 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle oynadığı mücadelede Kelly Oubre Jr 15 ve Joel Embiid 14 sayı kaydetti.

Celtics, Pacers'ı geçti

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, sahasında Indiana Pacers'ı 129-124 mağlup ederek 37. galibiyetini elde etti.

Celtics'te Jayson Tatum 30 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaunt ve Derrick White 24 sayı, 5 asist üretti.

Üç maç sonra kaybederek 21. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Aaron Nesmith 26, Pascal Siakam 23 ve Myles Turner 17 sayı attı.

Sonuçlar

New York Knicks-Utah Jazz: 118-103

Boston Celtics-Indiana Pacers: 129-124

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 138-122

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 107-118

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 119-107

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