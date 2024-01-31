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Araç değil seyyar kuyumcu! Kilolarca altın ve gümüş gümrüğe takıldı

Araç değil seyyar kuyumcu! Kilolarca altın ve gümüş gümrüğe takıldı

Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli sınır kapısının diğer tarafında bulunan Lesovo gümrük memurları bir arabada 9,26 kilogram kaçak gümüş ve altın takı buldu.

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Türkiye'den Bulgaristan üzerinden ülkesine giden Romanya vatandaşı I.B., Lesovo sınır kapısına ulaştı. Gümrük kontrol alanında Romanya vatandaşı sürücü ve araçtaki yolcular beyan edecekleri bir şey olmadığını belirtti. Lesovo gümrük noktasının gümrük memurları, bir arabada yapılan inceleme sırasında değeri 40 bin euronun üzerinde olan 9 kilo 187 gram gümüş eşya ve yaklaşık 75 gram altın takının kaçak olduğunu keşfetti.

Kapılara ve yedek lastik boşluklarına gizledi

Kontrol çalışmaları sırasında müfettişler, arabanın kapılarındaki fabrika boşluklarında, bagaj bölmesinin altında, ayrıca bir valiz ve bagaj çantalarının alt kısmında bantla sarılmış paketler buldu. Toplamda 9 kilo 262 gram beyaz ve sarı renkli metal takının bulunduğu belirtildi.

Yapılan incelemenin ardından bunların altın süs eşyası ve gümüş eşya olduğu belirlendi. Davada, soruşturma yapan gümrük müfettişi tarafından Yambol Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen bir ön duruşma süreci başlatıldı.

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