Batuhan Karadeniz'in hapsi isteniyor! Eski sevgilisi Aleyna Eroğlu darp edildiğini iddia etmişti
Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu, 2 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Batuhan Karadeniz'in hapsi talep edildi. Ayrıca Karadeniz'in çeşitli tarihlerde küfür içerikli tehdit mesajları da iddianamede yer aldı.
Fenomen Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından videolar yayınlayarak 2 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti.
Şikayetçi olan Eroğlu ifadesinde, Karadeniz'den yaklaşık 1 ay önce ayrıldığını belirterek "Kendisine sevgili olduğumuz dönemde parça parça 300 bin TL para verdim. Sonra paramı almak için ona ulaşmak istedim fakat ulaşamadım. 21 Mart'ta 04.00'te Batuhan sosyal medyadan canlı yayın açtı. Ben de bulunduğu otele paramı istemek için gittim'' demişti.
Eroğlu, yaşadığı şiddeti şöyle anlatmıştı: "Kapıyı çaldım, açtı. Açar açmaz tokat attı, boğazımı sıktı. Kapıyı kapatırken sağ kolumu kapıya sıkıştırdı.
Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Batuhan Karadeniz hakkında iddianame düzenlendi.