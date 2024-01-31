Batuhan Karadeniz'in hapsi isteniyor! Eski sevgilisi Aleyna Eroğlu darp edildiğini iddia etmişti

Şikayetçi olan Eroğlu ifadesinde, Karadeniz'den yaklaşık 1 ay önce ayrıldığını belirterek "Kendisine sevgili olduğumuz dönemde parça parça 300 bin TL para verdim. Sonra paramı almak için ona ulaşmak istedim fakat ulaşamadım. 21 Mart'ta 04.00'te Batuhan sosyal medyadan canlı yayın açtı. Ben de bulunduğu otele paramı istemek için gittim'' demişti.