Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan ve eşine 14’er yıl hapis cezası

PAKİSTAN'da devlet hediyelerini sattıkları gerekçesiyle yargılandıkları yolsuzluk davasında suçlu bulunan eski Başbakan Imran Khan ve eşi Büşra Khan, 14’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan’ın ve eşi Büşra Khan’ın devlet hediyeleriyle ilgili yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, başbakanlık döneminde aldığı devlet hediyelerini sattığı gerekçesiyle yargılanan eski Başbakan Khan’ı ve eşi Büşra Khan’ı 14’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Khan’ın 10 yıl siyasetten men edilmesine hükmetti.

Imran Khan daha önce iki ayrı davada suçlu bulunurken, eşi ilk kez ceza aldı. İkili, Khan'ın ilk kez Ağustos 2018'de başbakanlık koltuğuna oturmasından aylar önce dünyaevine girmişti.

Dün farklı bir davada 10 yıl hapse mahkum edilmişti

Ağustos 2018'den parlamentoda güven oylamasını kaybettiği Nisan 2022'ye kadar Pakistan'ın başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yargılandığı farklı bir yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 140 milyon rupinin (51 milyon TL) üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan’ın cezası 29 Ağustos’ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluk süresi uzatılmıştı. Khan ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, birlikte tutuklu yargılandıkları "devlet sırlarını ifşa" davasında dün 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Khan, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir telgrafın içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç için kullanmakla suçlanmıştı. Khan, telgrafın ABD'nin Nisan 2022'de Pakistan hükümetini düşürmesi için orduya baskı yaptığını kanıtladığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Pakistan 8 Şubat'ta sandık başına gidecek

Son genel seçimin 2018'de yapıldığı Pakistan’da Imran Khan hükümeti, 10 Nisan 2022'de parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla düşmüştü. Parlamentoda yapılan oylamada, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş, Ağustos 2023'e kadar görevde kalmıştı. Ülkeyi genel seçime kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı ise Anwaarul Hak Kakar olmuştu.

Pakistan halkı, 8 Şubat’ta genel seçim ve eyalet seçimleri için sandık başına gidecek.