İslam Memiş altın borcu olanları uyardı! ‘Bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi
Ons altın 3 haftadır baskı altında kalırken, altın gram fiyatı bu taraftan destek bulamayarak yükselişini sınırladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki baskılanmanın Fed kararı sonrası sona erip ibresini yukarı çevireceğini bekliyor. Borcu olanlar dikkat!
Altın fiyatları kısmi yükselişler kaydetti. Bugün açıklanacak olan Fed faiz kararı altın fiyatları tarafındaki rotayı tayin edecek. Yatırımcıların aklında ise 'Altın yükselecek mi artacak mı' sorusu var.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
Fed faiz kararı bu akşam açıklanacak ancak bunun yanın Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu veri de Fed'in faiz politikasına dair ipuçları verecektir.
Fed'in pas geçme olasılığı var. Piyasalar bunu yüzde elli şekilde fiyatladı. Mart ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapabilir. 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimine gideceği beklentisi var.