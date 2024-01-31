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İstanbul trafiğinde bir dönem sona eriyor! Uraloğlu açıkladı artık kaldırılıyor

İstanbul trafiğinde bir dönem sona eriyor! Uraloğlu açıkladı artık kaldırılıyor

İstanbul'daki trafik sorunu her geçen gün daha dayanılmaz hale gelirken, trafiği rahatlatmak adına yeni bir karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılarak 'Serbest Geçiş Sistemi'nin uygulanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, söz konusu uygulamayla daha hızlı ve güvenli geçişin sağlanacağını söyledi.

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İstanbul'un trafik sorununu rahatlatmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düğmeye basıyor. Megakentte bağlantı yollarındaki gişeler kaldırılacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu yeni sistemi, "Serbest Geçiş Sistemi'yle yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak vatandaşlarımızın hızlı geçişini sağlayacağız." sözleriyle duyurdu.

İstanbul’da trafiği rahatlatmak için yeni bir adım atılıyor. Megakentte TEM Otoyolu’na çıkan bağlantı yollarında bulunan gişeler kaldırılıyor.

Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Uraloğlu, kentteki trafiği rahatlatmak için karayolundaki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişe olmadan ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık." dedi.

Daha hızlı hedefleniyor 

Samandıra, Avcılar, Ispartakule ve Hadımköy’de yer alan gişelerin kaldırılmasıyla birlikte, daha hızlı ve güvenli geçiş hedefleniyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, bağlantı yollarındaki gişe adaları ve kanopiler kaldırılacak.

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