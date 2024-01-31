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Çin elektriğe doymuyor! Tüketimi 2023'te yüzde 6,7 arttı

Çin elektriğe doymuyor! Tüketimi 2023'te yüzde 6,7 arttı

Çin'in elektrik tüketimi 2023'te önceki yıla göre yüzde 6,7 artarak 9,2 trilyon kilovatsaat oldu.

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Çin'in elektrik üretim ve tüketim verilerini derleyen Çin Elektrik Konseyi, ülkenin 2023 elektrik tüketim verileri ve 2024 elektrik tüketim öngörüsüne ilişkin raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkenin elektrikte kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artarak yaklaşık 2,92 teravata ulaştı.

Fosil olmayan kaynakların elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 50'nin üzerine çıkarken, termik santrallerin payı yüzde 40'ın altına indi.

Elektrik tüketimi ise 2023'te önceki yıla göre yüzde 6,7 artarak 9,2 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik kurulu gücünün bu yıl 3,2 teravatı aşması bekleniyor

Öte yandan, ülkenin 2024 elektrik kurulu gücünün ise geçen yıla göre yüzde 12 artarak 3,25 teravata ulaşması bekleniyor.

Bu kapsamda, bu yıl 300 gigavatlık ilave gücün devreye alınacağı, bu kapasitenin ise 200 gigavatının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2024'te güneş ve rüzgar santrallerinin toplam kapasitesinin 1,3 teravata ulaşması öngörülüyor.

Bu, Çin'in 2030 için öngördüğü yenilenebilir enerjide kurulu güç hedefine bu yıl içinde ulaşması anlamına geliyor.

Çin'in 2024'te elektrik tüketiminin ise geçen yıla göre yüzde 6 artarak, 9,8 trilyon kilovatsaate ulaşması bekleniyor.

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