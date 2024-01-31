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Oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı!

Oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı!

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı.

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Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Özgür Apartmanı'nda, tartıştığı oğlu İ.H.B'yi tabancayla vurarak öldüren baba A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karaköprü ilçesinde 29 Ocak'ta A.B. ile oğlu İ.H.B. arasında tartışma çıkmıştı. Babasının tabancayla vurduğu İ.H.B. yaşamını yitirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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