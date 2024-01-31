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Messi ile Ronaldo'nun takımları yarın karşı karşıya gelecek

Messi ile Ronaldo'nun takımları yarın karşı karşıya gelecek

Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takımları yarın karşı karşıya gelecek.

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Suudi Arabistan’da düzenlenen Riyad Sezon Kupası'nda Messili Inter Miami ile Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr sahaya çıkacak.

Başkent Riyad'daki Kingdom Arena'da saat 21.00’de oynanacak mücadele beIN Sports 4'te yayımlanacak.

Baldırından hafif sakatlığı bulunan Ronaldo’nun durumu maç saatinde belli olacak.

İki yıldız arasında daha önce oynanan 36 maçın 16'sını Messi, 11'ini ise Ronaldo kazanırken 9 karşılaşma da berabere bitti.

Söz konusu mücadelelerde Messi 22, Ronaldo ise 21 kez ağları sarstı.

Riyad Sezon Kupası'nda oynanan ilk maçta Al-Hilal, Inter Miami'yi 4-3 mağlup etmişti.

Turnuva kapsamındaki son maçta Al-Hilal ile Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.

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