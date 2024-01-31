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HABER /  DÜNYA

Dijital rublenin deneme sürecine 17 banka daha katılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dijital rublenin deneme sürecine 17 banka daha katılacak

 Rusya’da Sberbank dahil 17 bankanın daha dijital rublenin deneme sürecine katılacağı bildirildi.

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Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, dijital rublenin deneme sürecinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Deneme sürecine katılanların listesinin genişleyeceği bilgisine yer verilen açıklamada, ülkenin en büyük bankası Sberbank ile Tinkoff ve Expobank dahil toplam 17 bankanın da sürece katılmasına karar verildiği kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin en az 2025’e kadar sürmesi beklenen deneme sürecini geçen yıl başlatmıştı.

Deneme sürecinde halihazırda 13 banka, yaklaşık 600 kişi ve 30’a yakın finans kurumu yer alıyor.

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