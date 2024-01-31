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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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