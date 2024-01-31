BIST 8.472
DOLAR 30,36
EURO 32,92
ALTIN 1.990,57
HABER /  GÜNCEL

Hac kontenjanı artacak: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu

Hac kontenjanı artacak: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılında hac kontenjanının 83 binden 86 bine çıkartılacağını kaydederek, “Nüfusumuz 86 milyon olduğu için bizim de 86 bin hakkımız var. Müracaatımızı yaptık ve nüfusumuzun güncellenmesini talep ettik dedi.”

Abone ol

Türkiye'de kontenjan nedeniyle hac hayalini gerçekleştiremeyenlere müjde geldi.

Suudi Arabistan ile yapılan protokollerle belirlenen kontenjan güncelleniyor.

Herkese nasip olmayan hac ibadeti için sıra bekleyenleri heyecanlandıran açıklama, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Diyanet TV'de bir programa katılan Erbaş, protokolün yenilendiğini ve kontenjanın 86 bine çıkacağını söyledi.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

2024 yılı hac protokolümüzü yaptık. Nüfusumuz 86 milyon olduğu için bizim de 86 bin hakkımız var. Müracaatımızı yaptık, nüfusumuzun güncellenmesini talep ettik. O zaman 83 bin 430 rakamı 86 bine çıkacak inşallah. Bu müjdeyi şimdiden vermiş olayım.

ÖNCEKİ HABERLER
YSK'dan 'birleşik oy pusulası' açıklaması
YSK'dan 'birleşik oy pusulası' açıklaması
Alanya’da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Alanya’da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Dolar/TL yeni güne nasıl başladı! Yükseliş sürüyor mu?
Dolar/TL yeni güne nasıl başladı! Yükseliş sürüyor mu?
Şırnak-Hakkari yolu ulaşıma kapandı
Şırnak-Hakkari yolu ulaşıma kapandı
Meral Akşener: Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane! Ekrem İmamoğlu salvoları...
Meral Akşener: Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane! Ekrem İmamoğlu salvoları...
Tartıştığı eşinin kapısına kurşun yağdıran koca tutuklandı
Tartıştığı eşinin kapısına kurşun yağdıran koca tutuklandı
MHP-CHP kavgası alevlendi Özel'e Bahçeli yanıtı: Bir bardak DEM'li çaya CHP'yi ve Türkiye'yi peşkeş çekenler
MHP-CHP kavgası alevlendi Özel'e Bahçeli yanıtı: Bir bardak DEM'li çaya CHP'yi ve Türkiye'yi peşkeş çekenler
Keçi yününden yapılan ürünler kış aylarında vücudu sıcacık tutuyor
Keçi yününden yapılan ürünler kış aylarında vücudu sıcacık tutuyor
Dijital rublenin deneme sürecine 17 banka daha katılacak
Dijital rublenin deneme sürecine 17 banka daha katılacak
Çakar lamba kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza!
Çakar lamba kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza!
Proloterapi, bağ ve eklemleri yenileyerek güçlendiriyor!
Proloterapi, bağ ve eklemleri yenileyerek güçlendiriyor!
Uzmanından ‘kalıcı oje’ uyarısı: Sık sık yaptırmayın!
Uzmanından ‘kalıcı oje’ uyarısı: Sık sık yaptırmayın!