MHP-CHP kavgası alevlendi Özel'e Bahçeli yanıtı: Bir bardak DEM'li çaya CHP'yi ve Türkiye'yi peşkeş çekenler

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP lideri Bahçeli'yi çıkar ittifakı içinde olmakla eleştiren CHP lideri Özgür Özel'e yanıt verdi. Ataman, "Eski ve yenik zilleti 'Türkiye İttifakı' ambalajıyla tekrar piyasaya süren DEM'lenmiş Özgür Özel'in gerçekte hizmet ettiği ittifak Türksüz Türkiye ittifakından başka bir şey değildir" dedi.

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Yerel seçimlere doğru CHP ile MHP arasında "Türkiye ittifakı" polemiği yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in muhalif seçmeni "Türkiye ittifakı" adı altında birleşmeye çağırmasına MHP, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yanıt geldi.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP'nin DEM Parti ile görüşmesine gönderme yaparak "İhanetin dem aldığı bir ittifaka nasıl Türkiye ittifakı demeyi içinize sindireceksiniz?" dedi.

Özel'den Bahçeli'ye: Rantın ittifakısınız

Bahçeli'nin eleştirilerine CHP lideri Özel'den yanıt gecikmedi. Bahçeli'den iki saat sonra CHP grup toplantısında konuşan Özel, "Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, siz saray ittifakısınız, çıkar ittifakısınız, rantın ittifakısınız; biz Türkiye ittifakıyız. Biz, Türkiye'yi kucaklıyoruz. Türkiye ittifakı, 31 Mart seçimlerini kazanacak" yanıtını verdi.

Bahçeli'ye yönelik eleştirilere MHP kurmaylarından yanıt bugün geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özel'in, Bahçeli'ye yönelik sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Fitne tohumları eken bizatihi Özel'in kendisidir"

Büyükataman açıklamasında şunları kaydetti: "TBMM Grup kürsüsünde kendi kendini alkışlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geldiği durum trajikomiktir ve ne yazık ki artık psikologların uzmanlık alanıdır. CHP Genel Başkanı olduğu günden itibaren Demirtaş'a selam göndermekten, DEM'in gönlünü hoş etmekten, terör örgütlerine göz kırpmaktan bir adım öteye gidemeyen Özgür Özel'i öncelikle kendi söylemleri ile yüzleşmeye davet ediyoruz. 'Kürtler daha az eşittir, Aleviler daha az eşittir' gibi söylemlerle Türkiye'yi kutuplaştırmaya, Türkiye Cumhuriyeti'ne fitne tohumları ekmeye çalışan bizatihi Özgür Özel'in kendisidir."

Büyükataman, Özel'in, MHP'nin TBMM Grup toplantılarını ilgiyle takip ettiğini gözlemlediklerini belirterek, "Devlet dersini kaçırmamakta ve ensesinde nefesini hissettiği Bozkurtların korkusu ile dengesini kaybetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"DEM'in çaycılığına soyundu"

"'CHP nasıl daha kötü olur?' sorusunun cevabının Özgür Özel'in şahsında vücut bulduğunu" kaydeden Büyükataman, "Özel'in, Türkiye'nin bir kavga ve kargaşa ortamına sürüklenmesi için dört gözle bekleyen çevrelerin adeta TBMM'deki temsilcisi olduğunu, aziz Türk milletine sırtını döndüğünü, DEM'in çaycılığına soyunduğunu" savundu.

Büyükataman açıklamasında, "Yalan söylemekten zerre kadar gocunmayan Özgür Özel'e soralım. Bugüne kadar Türkiye'nin faydasına olan hangi atılımı desteklediniz? Türkiye'nin atılımlarını küçük görme çabanız, iftiralarla ülkemizin gelişmesine saldırdığınız yalan mı? Savunma sanayimizdeki gelişmelere terör örgütü ağzıyla saldıran milletvekilleriniz yok mu? SİHA'larımıza alçakça saldıran milletvekilliniz hakkında tek bir söz söyleyebildiniz mi?" ifadelerini kullandı.

"Bir bardak DEM'li çaya hem CHP'yi hem Türkiye'yi peşkeş çekenlerin"

Özel'in, MHP'ye "iftiralarla saldırıp basit kurnazlıklar yaptığını" öne süren Büyükataman, şöyle devam etti:

"Önce hangi belediye başkanının akçeli ayak oyunlarıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturduğunu açıklamalıdır. Geçmişte zillet ittifakı ile bir araya gelip boylarının ölçüsünü alanların bugün aynı zilleti farklı isimle ambalajlayıp 'Türkiye İttifakı' diye karşımıza çıkarması en hafif tabirle vasatlıktır. Aziz milletimiz yakın geçmişte CHP'nin kurduğu 'altılı kumar masası' etrafında nasıl çıkar kavgalarına düştüğünüzü, koltuk için birbirinizi nasıl yediğinizi, gayenizin millet değil, menfaatleriniz olduğunu görmüş ve sandıkta dersinizi vermiştir.

Eski ve yenik zilleti 'Türkiye İttifakı' ambalajıyla tekrar piyasaya süren DEM'lenmiş Özgür Özel'in gerçekte hizmet ettiği ittifak Türksüz Türkiye ittifakından başka bir şey değildir. Bir bardak DEM'li çaya hem CHP'yi hem Türkiye'yi peşkeş çekenlerin Cumhur İttifakı'na dil uzatmaya boyları yetmez, yetmeyecektir."