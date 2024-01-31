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Dolar/TL yeni güne nasıl başladı! Yükseliş sürüyor mu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolar/TL yeni güne nasıl başladı! Yükseliş sürüyor mu?

Haftanın yeni işlem gününde piyasalardaki son rakamlar merak ediliyor. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 30,3570 seviyesinden işlem görüyor.

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Dün 30,34-30,44 bandında hareket eden dolar/TL, günü 30,3504'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından 30,3570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 32,8440'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 38,4650'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 103,6 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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