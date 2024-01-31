YSK'dan 'birleşik oy pusulası' açıklaması

YSK, 31 Mart Seçimleri için geçtiğimiz günlerde çekilen oy pusulası kurası ile ilgili iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada kura çekiminde basın mensuplarının salonun her yerinde bulunduğunu, yayın akışının izlenmesi durumunda bunun çok net bir şekilde görüleceği vurgulandı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen kura çekimi ile ilgili iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, kura çekiminin şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği ve birçok basın mensubu tarafından canlı olarak takip edildiği vurgulandı.

YSK Başkanı ve Üyeleri huzurunda yapılan kura çekimine 6 siyasi parti temsilcisinin yanı sıra 35 seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partinin temsilcisinin katıldığı belirtildi. Ayrıca, birçok gazeteci ve muhabirin canlı takip ettiği, 20'den fazla yayın kuruluşunun sabit ve hareketli kameralarla görüntü aldığı ifade edildi.

Açıklamada, kura çekimi esnasında basın mensuplarının salonda her açıdan görüntü alabildiği ve hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alındığı belirtilirken, asılsız haberlere dikkat çekildi. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralamanın şeffaf bir şekilde gerçekleştiği ve bu sürecin birçok açıdan gözlemlendiği vurgulandı.

Ayrıca, geçmiş seçimlerde de birleşik oy pusulasındaki sıralamanın farklı partilerle değiştiği örneklerle hatırlatıldı. Açıklamada, YSK'nın şeffaf ve adil bir seçim süreci sağlama konusundaki kararlılığına vurgu yapıldı.

Konuyla ilgili kısma ise şu şekilde dikkat çekildi:

"Ayrıca, birleşik oy pusulasında, 28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde birinci sırada Demokratik Halk Partisinin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde birinci sırada Sosyaldemokrat Halk Partisinin, 30 Mart 2014 Pazar günü Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde birinci sırada Hür Dava Partisinin, 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ise birinci sırada Saadet Partisinin yer aldığı görülmektedir.''