BIST 8.472
DOLAR 30,36
EURO 32,92
ALTIN 1.990,57
HABER /  SPOR

Ronaldo ile Messi 37. kez düelloya çıkıyor tarih ve saat belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ronaldo ile Messi 37. kez düelloya çıkıyor tarih ve saat belli oldu

Al-Nassr ile Inter Miami takımlarının karşılaşacağı Riyad Sezon Kupası maçında, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi tarihte 37. kez rakip olacak. Mücadele Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Kingdom Arena'da yarın TSİ 21.00’de oynanacak.

Abone ol

Futbol tarihine bireysel performanslarıyla damga vuran ve elde ettiği başarılarla kıyasıya mücadele içerisinde olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile Arjantinli yıldız Lionel Messi, bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Riyad Sezon Kupası'nda Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr ile Lionel Messili Inter Miami takımları kozlarını paylaşacak.

Mücadele Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Kingdom Arena'da yarın TSİ 21.00’de oynanacak. Hafif sakatlığı bulunan Ronaldo’nun durumu maç saatinde belli olacak.

İki süper yıldız daha önce 36 kez rakip olurken, Messi’nin galibiyet sayısında 16’ya 11 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu müsabakalarda Messi'nin 22 golüne karşı, Ronaldo’nun 21 golü bulunuyor.
Riyad Sezon Kupası'nda oynanan ilk maçta Inter Miami, Al Hilal’e 4-3 mağlup oldu.
Turnuvanın son maçında Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü Al-Hilal ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta şeker kutusundan uyuşturucu çıktı
Sivas'ta şeker kutusundan uyuşturucu çıktı
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün lisansını çıkardı
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün lisansını çıkardı
Türkeli'de ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
Türkeli'de ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait gemisavar füzesini vurdu
ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait gemisavar füzesini vurdu
4 gündür kayıp olan çocuktan sevindirici haber geldi
4 gündür kayıp olan çocuktan sevindirici haber geldi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'un barajlarında son durum! Doluluk oranları sevindirdi
İstanbul'un barajlarında son durum! Doluluk oranları sevindirdi
Hac kontenjanı artacak: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu
Hac kontenjanı artacak: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu
YSK'dan 'birleşik oy pusulası' açıklaması
YSK'dan 'birleşik oy pusulası' açıklaması
Alanya’da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Alanya’da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Dolar/TL yeni güne nasıl başladı! Yükseliş sürüyor mu?
Dolar/TL yeni güne nasıl başladı! Yükseliş sürüyor mu?