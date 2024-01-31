Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Salih Uçan'ın sağ uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Afrika Uluslar Kupası hazırlık sürecinde Kamerun Milli Takımı kampında uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar'ın, Türkiye döndükten sonra yapılan kontrollerinde sakatlık seviyesinin 'Biseps femoris evre 2 B strain' olarak değerlendirildiği belirtildi.

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Siyah-beyazlı kulüpten, Vincent Aboubakar'ın sağlık durumuna ilişkin paylaşılan bilgilendirmede, "Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır. Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir" denildi.

Salih Uçan

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bir diğer açıklamada, Salih Uçan'ın sağlık duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."