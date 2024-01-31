BIST 8.472
DOLAR 30,36
EURO 32,92
ALTIN 1.990,57
HABER /  GÜNCEL

Çakar lamba kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza

Çakar lamba kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza

Zonguldak'ta aracına çakar lamba taktığı tespit edilen sürücüye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

Abone ol

Zonguldak Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı 7. Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca, Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkiinde radar ile hız denetimi faaliyeti esnasında R.B.'nin ışıklı ya da sesli uyarı işareti olarak tabir edilen çakar lamba takılı araç kullandığı tespit edildi. Olay ile ilgili olarak sürücü R.B.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak gereğince 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı.
Söz konusu cihaz da araçtan söküldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya’daki termik santralde korkutan patlama
Japonya’daki termik santralde korkutan patlama
Freni patlayan midibüs kaldırıma çarpıp ağacı devirerek durabildi
Freni patlayan midibüs kaldırıma çarpıp ağacı devirerek durabildi
Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması
Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması
Ronaldo ile Messi 37. kez düelloya çıkıyor tarih ve saat belli oldu
Ronaldo ile Messi 37. kez düelloya çıkıyor tarih ve saat belli oldu
Sivas'ta şeker kutusundan uyuşturucu çıktı
Sivas'ta şeker kutusundan uyuşturucu çıktı
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün lisansını çıkardı
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün lisansını çıkardı
Türkeli'de ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
Türkeli'de ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait gemisavar füzesini vurdu
ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait gemisavar füzesini vurdu
4 gündür kayıp olan çocuktan sevindirici haber geldi
4 gündür kayıp olan çocuktan sevindirici haber geldi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'un barajlarında son durum! Doluluk oranları sevindirdi
İstanbul'un barajlarında son durum! Doluluk oranları sevindirdi