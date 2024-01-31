Japonya’daki termik santralde korkutan patlama

Japonya'nın Aichi eyaletinde bulunan bir termik santralde patlama meydana gelirken ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

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Japonya'nın Aichi eyaletinde bulunan Taketoyo Termik Santrali'nde patlama meydana geldi. Yerel saatle 15:00 sıralarında bölge sakinlerinin patlama olduğu ihbarının ardından tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle santralin kömür taşıma bandında yangın çıkarken, itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

2022 yılında faaliyete geçen Taketoyo Termik Santrali, Tokyo Electric Power (TEPCO) ve Chubu Electric Power şirketlerinin ortaklaşa sahibi olduğu JERA adlı firma tarafından işletiliyor.