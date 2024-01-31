Bakan Ersoy, 2024 yılı hedefini açıkladı: 2023, turizmde rekorlara imza atılan bir yıl oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 Yılı Turizm Verileri Değerlendirme Toplantısında konuştu. Ersoy paylaştığı rakamlarla, “2023 yine rekorlara imza attığımız bir yıl oldu. Türkiye, 2023 yılını ziyaretçi sayısındaki yüzde 10 artışla 56,7 milyon ziyaretçi ile tamamladı.” dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 Yılı Turizm Verileri Değerlendirme Toplantısında konuştu. Ersoy paylaştığı rakamlarla, “2023 yine rekorlara imza attığımız bir yıl oldu. Türkiye, 2023 yılını ziyaretçi sayısındaki yüzde 10 artışla 56,7 milyon ziyaretçi ile tamamladı.” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıla dair turizm verilerini aktardığı açıklamasında 2023’te turizmi 56,7 milyon ziyaretçi sayıları ile bitirildiğini belirterek, ziyaretçilerde birinci sırayı Rusya Federasyonu'nun aldığını bildirdi.

Bakan Ersoy, birçok olumsuzluğa rağmen rekor artışlar elde edildiğini belirterek, Turizm gelirinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara çıktığını aktardı.

Bakan Ersoy 2023 turizm rakamlarını aktardığı toplantıda şu ifadeleri kullandı:

Şubat ayı itibarıyla Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız asrın afeti ve sonrasında stresli seçim süreci ve son çeyrekte ekim ayı itibarıyla Orta Doğu’da İsrail Filistin savaşının etkileri ile birlikte yüksek hızda gevşeme olsa da 2023 yılı verilerinde yine rekorlara imza attığımız bir yıl olarak gerçekleşti.

Ziyaretçi sayısı olarak yüzde 10’luk artışla 56,7 milyon ziyaretçi sayısı ile 2023’ü Türkiye tamamlamış oldu. Türkiye’nin 2018 itibarıyla strateji değişikliği ile biz eskiden deniz, kum güneş ağırlıklı turizm yapıyorduk. Dedik ki artık ürün çeşitliliğine gideceğiz. Bununla ilgili çalışmaların yansımaları oluyor. Uluslararası etkinlikler, sportif turnuvalar, festivaller gibi kısa süreli konaklamaları içeren ürünleri piyasaya sürdüğümüz için ortalama kalış süresine etkilerini görüyoruz. Sezonun 12 aya yayılmasının da etkileri var.

Kişi başı gecelik harcama çok önemli

Kişi başı gecelik harcama çok önemli. 2018’den beri vurguladığımız şey. Kişi başı gecelik gelire endekslenmemiz lazım. Türkiye 2018’de strateji değişikliğine gitti. Artık nicelik kadar nicelik de bizim için öncelik olacak. 2017 yılında 65 dolarla gerçekleşmişti. 2022 yılında bu rakamın 89 dolara geçtiğimiz yıl 99 dolara çıktığını görüyoruz. 2017-2023 ile karşılaştırdığımız zaman dolar bazında yüzde 53’lük performans gösterdi Türkiye. Geçen sene ile kıyasladığımızda yüzde 12’lik artış yakaladığımızı görüyoruz.

Yüzde 17’lik artışla geçen sene performansını gerçekleştirdik

Toplam gelirlere baktığımızda geçen yıl pandemide çok başarılı süreç yürüten Türkiye 46,5 milyar dolar rekor gelir elde etmişti. Ziyaretçi sayısı olarak baktığımızda pandemi öncesi 6’ncı olan sıralamayı 4’üncü olarak çıkmıştık. 2023 yılı yani geçtiğimiz yıl 54,3 milyar dolar Türkiye turizm geliri elde ederek yeni bir rekor gerçekleştirdik. Artık olarak yüzde 17’lik artışla geçen sene performansını gerçekleştirdik.

60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir ile 2024’te yeni rekorlara imza atacağız. 2028’de Türkiye’nin 100 milyar dolarlık gelir hedefi var. Gelir hedefimizi yakalayabilmemiz için kişi başı gecelik gelirde ortalama yüzde 6 artışla 130 dolarlı rakamlara getirmemiz kişi başı ziyaretçi sayısını ortalama yüzde 7’lik artışla 56,7 milyondan 80 milyon sayılarına getirmekle 100 milyar dolarlık gelir hedefini yakalayabileceğimizi söyleyebilirim.

Ersoy, mevcut olan pazarlara ek olarak, Kuzey Amerika, Kanada, Çin, Hindistan ve Avusturalya’nın da eklenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

Yeni pazarlara konsantrasyonumuzu artıracağız. İskandinavya pazarı var. Bu sene yüzde 23’lük İsveç pazarında Yüzde 15 Finlandiya pazarında büyüme hedefliyoruz. Esas önemli olan iki tane yeni destinasyonumuz var. Birinci pazar Kuzey Amerika, ABD pazarı, yüzde 31’lik büyüme hedefliyoruz. Kanada pazarında yüzde 41’lik büyüme hedefliyoruz. Çin’de yüzde 102’lik büyüme bekliyoruz.

Bakan Ersoy, 2024 hedefini de 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir, kişi başı 106 dolar harcama, ortalama 7 gece konaklama olarak belirlendiğini ve bu hedeflerin de aşılacağına inandıklarını aktardı.

Ersoy, konuşmasında OVP’de 2028 için 100 milyar dolarlık gelir hedefi olduğunu da hatırlattı.

Bakan Ersoy’un sunumundan öne çıkanlar:

-Sürdürülebilirlik adına 15 bin 178 tesis sertifikasyon programını tamamladı. Yıl sonuna kadar 21 binli rakamları tamamlayarak geçeceğine inanıyoruz.

-Arkeoloji alanında ne yapıldı ise artarak devam edecek.

-Turistler gece gezmek istiyorlar. Gün batımına kadar müzelerimizi açık tutacağız. Bu alan sürdürülebilir turizm açısından çok önemli.

-Ücretsiz halk plajları yaygınlaştırılacak.

-Kültür yolu festivalleri, 2024'te 16 şehirde gerçekleşecek. Yabancı kültür etkinliklerine de ağırlık vermeye başlayacak. 2024 yılında kültür festivali 16 şehrimiz adı ile yapılacak.

-Turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara çıktı.

-Geçen yılki gelirin 41 milyar 61 milyon 408 bin dolarını kişisel harcamalar, 13 milyar 254 milyon 134 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

-Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 57 milyon 77 bin 440 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 13,5'ini 7 milyon 730 bin 473 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

-Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 99 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu.

-Geçen yıl spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 70,7, yeme-içme harcaması yüzde 33,2 ve konaklama harcaması yüzde 27 arttı.

-Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,6 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 67,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

-Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,2'si ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.