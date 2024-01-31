5 metreyi aşan karı yararak köy yolunu ulaşıma açtılar

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Maden köyünde karla mücadele çalışmaları zor şartlarda sürüyor.Abone ol
Artvin İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Maden Köyü Çermik Mahallesine iki gün süren çalışmayla ulaşabildi. Dik vadiler arasından geçen yola çığ düşmesi sonucu kar yüksekliği 5 metreyi aştı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla iş makinalarının metrelerce boyunu aşan kar kütlelerinin arasından yol açarak mahalleye ulaşım sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.