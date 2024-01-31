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5 metreyi aşan karı yararak köy yolunu ulaşıma açtılar

5 metreyi aşan karı yararak köy yolunu ulaşıma açtılar

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Maden köyünde karla mücadele çalışmaları zor şartlarda sürüyor.

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Artvin İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Maden Köyü Çermik Mahallesine iki gün süren çalışmayla ulaşabildi. Dik vadiler arasından geçen yola çığ düşmesi sonucu kar yüksekliği 5 metreyi aştı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla iş makinalarının metrelerce boyunu aşan kar kütlelerinin arasından yol açarak mahalleye ulaşım sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

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