Patlayan doğal gaz borusu alev aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusu alev alırken, bir işçinin yüzünde yanık oluştu.

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Olay Bağlarbaşı Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Safranbolu Belediyesi ekipleri yağmur suyu drenaj hattı için çalışma yaptıkları sırada doğal gaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle doğal gaz borusu alev alırken, bir işçinin yüzünde de yanık oluştu. Alevler nedeniyle bir garaja örtüsü çadır zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve KARGAZ ekipleri sevk edildi. Gazın kesilmesiyle yangın sönerken, mahalleye yeniden dogal gaz verilmesi için çalışma başlatıldı.